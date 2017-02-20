В Краснодаре обсудили развитие бизнеса на Кубани

В Краснодаре 17 февраля прошел круглый стол «Время новых стратегий», на котором обсудили стратегию бизнеса на Кубани.

Представители власти, предприниматели и общественники обсудили общую задачу — привлечение в Краснодарский край новых вложений и создание комфортных условий для развития бизнеса. В прошлом году объем инвестиций в регионе составил более 400 млрд рублей. Сейчас в крае разрабатывают стратегию социально-экономического развития региона до 2020-2030 годов.

«Мы сейчас работаем в рамках программы по стратегии 20/30 Кубани и, безусловно, чем больше будет площадок, тем больше вопросов стратегического развития Краснодарского края будут обсуждаться в различных аудиториях, тем более востребованную стратегию мы получим», — считает заместитель губернатора региона Игорь Галась.

«Впервые в этой стратегии предусматривается ее подготовка не конкретно административными единицами, а совместно с общественностью, с бизнес общественными организациями», — рассказала секретарь общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Организатором встречи стала деловая газета «Юг Times».

Стратегию социально-экономического развития Кубани также будут обсуждать на инвестфоруме в Сочи. Он пройдет 27 и 28 февраля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник