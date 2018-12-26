О роли интернета в продвижении цветных революций и мерах противодействия им говорили политологи, ученые и представители власти.

Среди докладчиков круглого стола были эксперты из Армении и Украины. Они считают, что одним из главных инструментов политической борьбы у них на родине стал интернет. Цифровые технологии — это и скорость коммуникации, и возможность проводить избирательную кампанию со спецэффектами.

«Одним из ярких примеров может послужить избирательная кампания на пост президента Франции, когда один из кандидатов Жан-Люк Меланшон использовал голограммы, которые дублировали его выступления в разных местах одновременно, и многие люди приходили послушать кандидата и посмотреть на это новшество», — рассказал экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

Встреча открывает череду заседаний, посвященных этой теме. Политологи обещают разработать методичку для органов власти, в которой будут описаны актуальные механизмы работы с электоратом.

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