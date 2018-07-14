В Краснодаре обсудили состояние памятников архитектуры

В мэрии прошло заседание межведомственной рабочей группы при главе города по изучению, сохранению и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории Краснодара.

Его провели глава города Евгений Первышов и депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко.

«По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Краснодаре ведется большая и многоплановая работа по сохранению памятников истории и культуры, их реставрации. Действуем совместно с общественностью, краеведами, экспертами, архитектурным сообществом. Это тем более важно, что делает Краснодар более привлекательным и интересным для туристов, что идет плюсом к экономике города», — сказал Евгений Первышов.

На заседании обсудили возможность проведения конференции, на которой можно было бы обсудить состояние городских памятников истории и культуры, их сохранение и реставрацию, а также лучший российский опыт в этом направлении. Наталья Костенко предложила организовать ее в рамках празднования 225-й годовщины со дня образования кубанской столицы в сентябре текущего года.

На рабочей группе обсудили выполнение поручений предыдущего заседания, в частности, о работе по изъятию в судебном порядке Дома архитектора Косякина — исковое заявление подготовлено и направлено в Октябрьский суд Краснодара. Что касается жилого дома купца Лихацкого, расположенного на улице Красной, 118А, то готовится договор с арендатором, чтобы он мог приступить к реставрации здания.

Евгений Первышов предложил следующее заседание рабочей группы полностью посвятить именно этому памятнику с приглашением представителей компании-инвестора, которая займется в будущем реставрацией.

«Этот объект, вполне возможно, послужит примером — именно на нем мы отработаем алгоритм государственно-частного партнерства в этой сфере», — сказал Евгений Первышов.

Также на заседании рабочей группы обсудили состояние таких городских памятников, как Пятая женская гимназия Хрусталевой (угол улиц Красноармейской и Чапаева), Дом трудолюбия архитектора Малама (угол улиц Кирова и Мира) и Жилой дом с торговыми помещениями на первом этаже на улице Гоголя и Красноармейской. Состояние объектов и ситуация в каждом случае разная, определены дальнейшие действия по каждому зданию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при проведении в прошлом году мониторинга состояния объектов культурного наследия Краснодара эксперты выявили, что памятник архитектуры на улице Кондратенко, 13 находится практически на грани исчезновения. Его не ремонтировали более 100 лет.

Александр Косякин — известный краснодарский архитектор. Он спроектировал здания Мариинского института благородных девиц и почтово-телеграфную и телефонную контору.

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