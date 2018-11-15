В Краснодаре обсудили сохранение городской экологии

О бережном отношении к природе и внедрении современных технологий, которые не нанесут вреда окружающей среде, говорили представители Общественной палаты края и жители города на встрече с руководством Краснодарского нефтеперерабатывающего завода.

Обсуждали модернизацию предприятия, начавшуюся в 2017 году.

«Мы очень хорошо осознаем свою ответственность перед обществом и следуем всем экологическим стандартам. Краснодарский НПЗ в своей деятельности использует современное оборудование, которое позволяет нивелировать негативное экологическое воздействие на окружающую среду. Работа по экологической модернизации предприятия ведется постоянно. Мы благодарны Общественной палате Краснодарского края за регулярные встречи и контроль, это позволило сделать работу завода более прозрачной», — сказал генеральный директор Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Сергей Кращук.

В рамках модернизации были найдены решения по строительству герметичной системы налива нефтепродуктов, готовится к запуску одна из лучших в мире систем очистки, усилен контроль за качеством сырья. Кроме того, на предприятии было установлено онлайн-табло, на экран которого поступают данные из лаборатории, где производятся регулярные замеры воздуха.

«Открытость предприятия, которая позволяет жителям видеть, какими силами решаются их проблемы, заслуживает уважения, поэтому мы будем работать дальше, будем взаимодействовать. Большое спасибо предприятию», — отметила член Общественной палаты Краснодарского края Марина Сергеева.

При поддержке завода в Краснодаре появляются новые спортивные площадки, аллеи, открываются художественные выставки и экспозиции, ведется просветительская работа с молодежью. В следующем году завод планирует осуществить крупные благотворительные проекты.

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