В Краснодаре обсудили сохранение исторического центра города

Форум «Проблемы и перспективы развития исторического центра Краснодара» прошел на площадке музея «Россия. Моя история».

На обсуждение собрались специалисты управления по государственной охране объектов культурного наследия края, представители мэрии, инвесторы и собственники домов. Жителей краевой столицы интересовало, как отремонтировать историческое здание и при этом не нарушить закон, можно ли продавать жилой памятник истории и как согласовать проектную документацию. На все эти и многие другие вопросы дали ответы специалисты.

«По законодательству работы по сохранению объектов культурного наследия может осуществлять только лицензированная организация, в ее штате должны быть сертифицированные специалисты с очень высоким уровнем квалификации. Безусловно, работы таких специалистов стоят недешево, и работы, которые производят на памятниках, очень скрупулезные и сложные», — сообщил начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский.

При мэрии города специально создали рабочую группу, специалисты приняли акт о льготной аренде для тех, кто будет восстанавливать облик памятников. Сейчас в городе более 250 зданий, которые представляют ценность. Практически все требуют ремонта, только около 20% из них находятся в достойном состоянии.

«Наша задача — превратить исторический центр города в туристический кластер. Для этого мы должны благоустроить туристические маршруты и разработать регламенты застройки этого центра», — сказала депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

На встрече говорили, что сохранение исторического наследия Краснодара — это общее дело власти, правоохранительных органов и жителей.

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