В Краснодаре обсудили создание депутатской фракции в ЗСК

Владимир Бекетов может сменить пост председателя Законодательного собрания Краснодарского края на членство в Совете Федерации.

Его кандидатуру 21 сентября выдвинули на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия». «За» проголосовали все участники встречи.

Владимир Бекетов оставался бессменным руководителем парламента на протяжении 22 лет. За многолетний труд и большой вклад в развитие региона глава парламента по поручению президента России был награжден орденом Александра Невского.

«Я благодарен партии, благодарен руководству края за то, что предлагают мою кандидатуру. Еще раз благодарю вас за то, что поддержали. Если все состоится, значит, мы с вами и дальше будем вместе работать на интересы Краснодарского края и России в целом», — сказал председатель ЗСК.

«Мы считаем, что этот выбор является знаковым, потому что Владимир Андреевич — человек высокого уровня подготовки. Он обладает огромным политическим, практическим, управленческим опытом», — заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Кроме того, на политсовете обсудили создание депутатской фракции в ЗСК. По результатам выборов, в нее войдут те депутаты, которые прошли по партийным спискам и одномандатным округам.

Имя нового председателя кубанского парламента назовут 28 сентября на первой сессии депутатов шестого созыва.

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