В Краснодаре обсудили стратегию борьбы с наркоманией

В Краснодаре в апреле краевой департамент информационной политики организовал встречу, на которой врачи, полицейские и журналисты обсудили методы борьбы с наркоманией.

«Достаточно жесткие законы, эффективные меры, которые принимаются правоохранительными органами, очень грамотная координация всех субъектов профилактики на уровне межведомственного взаимодействия. Это все дало свои результаты», — отметил главный врач наркологического диспансера министерства здравоохранения Краснодарского края Дмитрий Любченко.

В прошлом году кубанским полицейским удалось раскрыть почти 6 тыс. преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ. В последнее время наркобизнес уходит из реальности, перемещаясь в Интернет. Покупателей наркоторговцы ищут в социальных сетях. Их жертвами становятся пользователи в возрасте от 18 до 30 лет. Совместная работа врачей, правоохранителей и СМИ ведется давно. И как результат — статистика наркозависимости неуклонно идет вниз, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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