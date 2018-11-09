В Краснодаре обсудили темпы строительства социальных объектов на Кубани

В селекторном совещании, которое 9 ноября провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, приняли участие министры и руководители профильных департаментов.

Также на связь с краевой студией вышли заместители глав районов по социальным вопросам.

На селекторе говорили о строительстве офисов ВОП. К концу этого года в крае должны возвести здания для 28 амбулаторий. Большинство муниципалитетов хорошо справляются с поставленной задачей, практически все объекты будут сданы в декабре. Но некоторые районы затягивают сроки.

«Мы с вами говорили, что постараемся сделать все возможное, чтобы офисы ВОП были построены. Это очень простая задача. Но по некоторым объектам есть серьезные риски. Это офис в Горячем Ключе, который готов на 25%, и в Новокубанском районе — на 40%, но самый проблемный офис ВОП — в Тбилисском районе, в станице Нововладимирской, он готов только на 10%», — сказала Анна Минькова.

Власти Тбилисского района сообщили, что строительство уже сдвинулось с мертвой точки. Уже готов фундамент здания, ведутся монтажные работы, к офису подводят коммуникации.

— Срок выполнения работ по контракту — пять месяцев, будем пытаться максимально выполнить все, что возможно, — сказал представитель района.

— Я не верю, что вы сможете. Значит, доложите главе о моих опасениях, и мне нужно письмо с его подписью, подтверждающее, что вы сдадите объект до конца года, — ответила Анна Минькова.

По поручению губернатора в крае продолжаются капремонты школьных спортзалов, строятся еще 11 отдельных универсальных комплексов. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 170 млн рублей. Некоторые районы также опаздывают со сдачей этих объектов. Анна Минькова отметила, что это неприемлемо — дети должны заниматься в новых комфортных залах и муниципалитеты обязаны сдать их вовремя.

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