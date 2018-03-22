В Краснодаре обсудили варианты благоустройства пяти зеленых зон

Заседание Архитектурного совета провел главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

На нем рассмотрели предварительные эскизные проработки благоустройства зеленых зон. Их планируется обновить в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко рассказал, что по итогам рейтингового голосования 18 марта определены пять общественных территорий. Это сквер «Фестивальный», аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне, сквер «Студенческий», сквер Пограничников и сквер «Садовый». Их планируется включить в план работ на 2018 год.

На заседании рассмотрели предварительные эскизные прорисовки обновления зеленых зон, которые были подготовлены в конце февраля, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться до голосования 18 марта.

Из отобранных пяти территорий три сквера сложились исторически, поэтому их будут благоустраивать с учетом существующей планировки территорий, сети дорожек и инфраструктуры. Две другие зеленые зоны — аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне и сквер «Садовый» в районе улицы Буденного — будут создавать.

Организующим центром аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края станет спуск к реке Кубань с Платанового бульвара. Здесь предлагается сохранить линейную структуру аллеи, которая протянется вдоль берега, сделать площадку для проведения массовых мероприятий, теневое озеленение, детскую и спортивную площадки, скейт-парк, установить скамейки и урны. Будут предусмотрены гостевые парковки ближе к жилым домам.

Сквер «Садовый» обустроят вдоль трамвайных путей на территории, которая освободилась после демонтажа старых гаражей. Проектировщики разработали структуру пешеходных дорожек, концепцию расположения площадок тихого и активного отдыха. Предлагается сделать многоуровневое озеленение с сохранением существующих деревьев, газоны и клумбы, спортплощадку, парковочные места.

Благоустройство в скверах «Фестивальном», Пограничников и «Студенческом» будет проводиться с сохранением уже сложившейся планировочной структуры, которая будет доработана. На аллеях и пешеходных дорожках сделают новое современное покрытие с применением технологии комбинированного мощения.

В скверах сформируют газоны, обновят и добавят детское игровое оборудование, уличные тренажеры и другие спортивные объекты, установят новые лавочки и урны. Высадят новые деревья, кустарники и цветы.

Особенностью сквера Пограничников, где уже установлен памятник защитникам рубежей Отечества, станут площадки с военными артефактами.

Архитекторы на заседании предложили при разработке проектов благоустройства предусмотреть места под арт-объекты, точки для продажи воды и мороженого, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейтинговое голосование по зеленым зонам проходило в Краснодаре 18 марта в форме опроса на 242 оборудованных пунктах. Краснодарцы выбирали из предложенного списка зоны, которые наиболее нуждаются в благоустройстве.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник