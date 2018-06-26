В Краснодаре обсудили введение курортного сбора

26 июня в 18:53

На совещании шла речь о механизмах взимания сбора и вопросах, требующих урегулирования на сегодняшний день.

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева отметила, что эксперимент успешно реализуется в Ставропольском и Алтайском краях. Однако эти регионы значительно уступают Кубани по турпотоку.

«Нам нужно хорошо подготовиться к внедрению курортного сбора в Краснодарском крае, где больше всего операторов и много отдыхающих», — сказала замминистра.

Вице-губернатор Кубани Василий Швец напомнил, что в регионе до начала проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры осталось чуть больше двух недель. Он рассказал, что после принятия федерального закона о проведении эксперимента в Краснодарском крае провели большую подготовительную работу. В частности, разработали и утвердили базу подзаконных актов регионального уровня, ведут информационно-разъяснительную работу среди операторов курортного сбора, определили перечень объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству за счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры. Также Кубань изучает опыт Алтая и Ставрополья.

«Несмотря на это мы понимаем, что остались еще вопросы, связанные с реализацией эксперимента, как в части механизма взимания курортного сбора, так и в части расходования средств Фонда развития курортной инфраструктуры. Кроме того, постоянно поступают предложения и вопросы от представителей гостиничного бизнеса — операторов курортного сбора. Часть этих вопросов выходит за пределы нашей компетенции, и мы информируем о них Минкавказа», — подчеркнул Швец.

Замглавы края предложил еще раз провести широкую информационную кампанию на федеральном уровне о введении курортного сбора на Кубани.

«Для нас важно не только получить дополнительные средства для развития инфраструктуры курортных территорий, но и сделать это так, чтобы курортный сбор не ударил по кошельку туристов. И выработать эффективный механизм администрирования для операторов курортного сбора, который бы не стал для бизнеса непосильной бюрократической ношей», — добавил Швец.

О подготовке к введению курортного сбора и проблемных моментах подробнее рассказал министр курортов региона Христофор Константиниди. По его словам, на сегодня в реестр операторов курортного сбора вошли более 160 предприятий и около 300 заявок находятся в обработке в министерстве.

Ольга Рухуллаева поддержала инициативу гендиректора сочинского санатория «Знание» Дмитрия Богданова направить кубанскую делегацию в Кавминводы для изучения опыта здравниц. Планируется, что работники санаторно-курортной отрасли отправятся в Ставропольский край в ближайшее время.

Замминистра также сказала, что Минкавказа представит краю официальные разъяснения по проблемным вопросам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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