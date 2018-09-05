В Краснодаре обсудили выполнение «майских указов» по повышению зарплат педагогам

Вице-губернатор Анна Минькова 5 сентября провела совещание с руководителями краевых министерств и департаментов, заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам. Ключевой стала тема образования.

На совещании обсудили выполнение «майских указов» президента РФ в части повышения зарплат педагогическим работникам.

«За первое полугодие по двум категориям специалистов мы не просто выполнили целевые показатели, а идем с плюсом. Выросла зарплата у педагогов общеобразовательных организаций, а также у преподавателей и мастеров производственного обучения. Однако зарплата педагогов дошкольного и дополнительного образования не достигает установленных целевых значений», — сказала заместитель главы Кубани.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева рассказала о том, что за первое полугодие 2018 года с учетом отпускных средняя зарплата учителей составила 34 тыс. 496 рублей. У педработников детских садов за шесть месяцев средняя зарплата достигла 28 тыс. 144 рублей. Это 91% от целевого показателя.

Она отметила, что тревогу вызывает исполнение показателей по педагогам дополнительного образования. За шесть месяцев зарплата у этой категории специалистов составила 33 тыс. 682 рубля или 96,8% от цели. Согласно президентскому указу, зарплаты таких педагогов должны быть не ниже средней заработной платы учителей.

Елена Воробьева призвала муниципалитеты вести постоянный мониторинг ситуации.

Анна Минькова, в свою очередь, поручила муниципалитетам, допустившим «перекосы» и невыполнение указов, подготовить объяснительные. За неисполнение распоряжений заместители глав и финансисты на местах будут нести личную ответственность.

«Это принципиальный вопрос, который находится постоянно на контроле федерации и губернатора. Невыполнение указов недопустимо. Я прошу откорректировать эти вопросы», — добавила заместитель главы Кубани.

Также на совещании обсуждалась итоговая государственная аттестация в дополнительный период. В сентябре она проводится для выпускников 9 и 11 классов, по какой-либо причине не прошедших государственную итоговую аттестацию в основное время.

По итогам основной волны ЕГЭ 119 выпускников из 104 школ края не получили аттестат о среднем общем образовании. Анна Минькова поручила профильному министерству и муниципалитетам разобраться в причинах и в каждом конкретном случае неполучения аттестата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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