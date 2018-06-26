В Краснодаре обсудили законопроект о защите бездомных животных

Речь идет об ужесточении наказания за живодерство. Это стало главной темой на заседании «Клуба сторонников» партии «Единая Россия». В совещании приняли участие депутаты, зоозащитники, бизнесмены и правоохранители.

На сегодняшний день жестокое обращение с животными регулируется только Уголовным кодексом. В прошлом году в него были внесены изменения. Теперь за садизм над четвероногими грозит реальный тюремный срок до пяти лет. Ранее в первом чтении Государственная Дума приняла закон о защите бездомных животных. Этот правовой акт в будущем станет основным. В ближайшее время его должны снова отправить на рассмотрение в парламент России.

«Мы понимаем, что необходимы законодательные изменения, поправки. На мой взгляд, не только ужесточения необходимы. Необходима профилактика. Необходимо настраивать молодежь, общаться с детьми и вообще гуманное восприятие животных прививать нашим детям», — считает депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог.

Также на заседании поднимали вопросы контроля численности бездомных животных, стерилизации и строительства государственных питомников.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник