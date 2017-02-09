В Краснодаре обсудят программу развития транспортной инфраструктуры

В Краснодаре 10 февраля пройдет общественное обсуждение программы развития транспортной инфраструктуры.

В городском департаменте строительства пояснили, что участники рассмотрят программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации. Им представят приоритетные проекты реконструкции и капитального ремонта улиц города. Ремонт собираются проводить за счет денег федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

В Краснодарскую городскую агломерацию, кроме краевой столицы, входят частично Динской, Красноармейский и Северский районы. Ее численность составляет 1,1 млн человек.

В состав магистральной дорожной сети агломерации входят 1,3 тыс. км дорог. Среди них 58 км федеральных, 308 км региональных и более 1 тыс. км местных дорог и улиц. Сейчас 39,79% дорог агломерации соответствуют нормативным требованиям.

Планируется, что целевой показатель общей протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 2018 году составит 55,48%, в 2025 году — 85%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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