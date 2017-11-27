В Краснодаре обсудят развитие легкой промышленности и индустрии моды

Круглый стол пройдет 28 ноября в 15:00 в коворкинг-центре на улице Трамвайной, 2/6.

Участниками мероприятия станут представители профильных министерств и ведомств, депутаты и общественные лидеры. Они обсудят проблемы развития легкой промышленности и индустрии моды в Краснодарском крае, специализирующемся на производстве легпромовской продукции и художественных промыслах, а также являющемся крупнейшим в стране рынком сбыта.

Проведение круглого стола инициировала зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко — автор законопроекта «О введении временной правовой охраны интеллектуальных прав отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров».

Костенко представляет в Госдуме Краснодарский край. По ее мнению, легкая промышленность в России — одна из быстро развивающихся и перспективных отраслей, которая в короткие сроки может создать для жителей Кубани сотни тысяч новых рабочих мест и пополнить налоговыми отчислениями бюджеты всех уровней.

Планируется, что на круглом столе рассмотрят проблемы развития индустрии моды, связанные с вопросами господдержки предприятий малого и среднего бизнеса, с механизмами выхода их продукции на отечественный и зарубежный рынки, с алгоритмами повышения качества и конкурентоспособности продукции российских производителей и необходимостью усиления защиты прав отечественных дизайнеров и владельцев торговых марок.

Ожидается, что в мероприятии примут участие врио руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков, руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов, исполняющий директор гарантийного фонда Краснодарского края Светлана Балаева, зампредседателя торгово-промышленной палаты края Егор Робский, представители предприятий легкой промышленности, дизайнеры и модельеры, организаторы Sochi Fashion Week и Krasnodar Fashion Week.

Модераторами дискуссии станут Наталья Костенко и президент общественной организации поддержки и развития МСП «Деловые люди», владелец краснодарского швейного производства «Софиано» Ольга Косец, сообщается на сайте управления по развитию малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

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