В Краснодаре обсудят возможности и перспективы рынка облигаций

Конференция «Актуальные вопросы развития рынка облигаций» пройдет 9-10 октября.

Мероприятие состоится в рамках реализации «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов» и станет первым на юге крупным мероприятием, посвященным рынку облигаций для представителей бизнеса и органов власти.

На конференции будут обсуждать вопросы привлечения финансирования с использованием инструментов фондового рынка: целесообразность и условия выхода на рынок, требования и ожидания инвесторов, стоимость заимствования.

«Рынок облигаций — это мейнстрим финансового рынка России. Сегодня это отличная альтернатива рынку банковских кредитов. Предстоящая конференция организована для того, чтобы расширить аудиторию пользователей этого инструмента на юге России», — сказал вице-губернатор Игорь Галась.

Заявку на участие в мероприятии нужно направить до 4 октября на электронную почту 03svc_NFO@cbr.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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