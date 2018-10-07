В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Резкое понижение температуры ожидается в ночь на 8 октября.

Во второй половине ночи и утром 8 октября в Краснодаре ожидаются заморозки, понижение температуры воздуха до 0… -2 градусов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 8(861) 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник