В Краснодаре объявили набор в женскую команду по американскому футболу

Краснодарская краевая Федерация американского футбола в марте объявила набор девушек в команду по американскому футболу.

Команда будет сформирована на базе клуба «Краснодарские бизоны», однако название у нее будет другое. Его планируют выбрать после формирования спортивного коллектива.

«Первый набор мы планируем сделать за апрель. Сейчас мы согласовываем время проведения тренировок, они будут проходить два раза в неделю. В ближайшее время, предположительно 19 марта, пройдет первое занятие. Оно будет ознакомительным, на нем расскажут основные понятия американского футбола», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» президент и игрок команды «Краснодарские бизоны» Захар Комаров.

Для участия в команде необходимо иметь начальную физическую подготовку и быть совершеннолетней. Тренировки будут проходить в ГНС «Спартак» на улице Мира, 58 в микрорайоне Пашковском. Занятия проводят тренеры команды «Краснодарские бизоны». Необходима предварительная запись.

«Когда пройдут первые состязания нашей женской команды, пока сказать сложно. Однако не хотелось бы затягивать с этим и организовать товарищескую встречу по бесконтактной версии «флаг-футбол» уже осенью», — пояснил Захар Комаров.

По его словам, ближайшими потенциальными соперниками краснодарок может стать женская команда из Севастополя на базе клуба «Титаны». Армавирские «Архангелы» также планируют собрать команду девушек.

«Буквально за эту неделю по России появились три женские команды по американскому футболу и одна в Минске», — добавил спортсмен.

Подробную информацию о том, как записаться в команду, можно узнать здесь.

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