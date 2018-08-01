В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В столице Кубани 1 августа ожидается сильный дождь.

По данным синоптиков, до конца суток 1 августа в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).

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