В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В краевой столице 16 сентября ожидается сильный дождь.

По данным синоптиков, в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по телефону 214-33-36 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).

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