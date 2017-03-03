В Краснодаре объявили в розыск 13-летнюю девочку

В Краснодаре 1 марта пропала 13-летняя Майя Гребенюк.

«В полицию позвонила мать девочки и сообщила о том, что 1 марта она ушла из дома на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей и до настоящего времени не вернулась. Проводится доследственная проверка. Известно, что ранее девочка неоднократно уходила из дома», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

На вид школьнице 14 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, сутулится. Черные кучерявые волосы. Девочка была одета в черные джинсы, белую футболку, серые кроссовки с ярко-зеленой полосой.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Майи Гребенюк, просят позвонить по телефонам:8-953-077-79-11, 8-938-422-40-03 или 02.

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