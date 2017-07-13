В Краснодаре объявили в розыск 63-летнего пенсионера

Леонид Виноградов 2 июля вышел из дома на улице Вишневой в садовом товариществе «Кубанские зори» и не вернулся.

На вид мужчине 55-60 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, тип лица европейский. Волосы черные, короткие, глаза карие, губы тонкие. Мужчина носит усы.

Особые приметы — у пенсионера на затылке есть шрам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Леонида Георгиевича Виноградова, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 226-52-22 и 8 (861)226-43-91.

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