В Краснодаре объявили в розыск 67-летнего пенсионера

В краевой столице 21 июня без вести пропал пожилой мужчина.

По данным полиции, около 7:00 Юрий Елманов вышел из дома на улице Кубанской в садовом товариществе «Нива». После этого его не видели.

На вид мужчине 65-70 лет, рост 170 см, телосложение среднее, лицо овальное, смуглое, волосы волнистые с проседью, имеется залысина, глаза серо-голубые. Был одет в белую майку, темные брюки-джинсы, темные ботинки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Елманова Юрия Александровича, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 226-52-22 и 8 (861) 226-43-91.

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