В Краснодаре объявили в розыск двух девочек и парня

Несовершеннолетние пропали 25 декабря.

Полиция разыскивает Марьяну Сливенко и Диану Заплатную 2004 года рождения, а также Максима Ревта 2000 года рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Приметы Марьяны Сливенко: славянской внешности, рост 160-165 см. Была одета в черную куртку-пуховик до колена, черные джинсы, серо-голубые ботинки с белым мехом, белую кофту с рисунком, при себе имела плетеный фиолетовый рюкзак.

Диана Заплатная: славянской внешности, рост 155-160 см. Была одета в белую куртку-пуховик до пояса с большим воротником, синий шарф, черные лосины с золотыми вставками на карманах, черные полусапожки.

Максим Ревта: славянской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения. Особые приметы: ожог правой руки от ладони до локтя, на верхней части левой кисти татуировка в виде буквы Н.

Известно, что девочки вместе вышли из дома на улице Красноармейской в кафе, расположенное на пересечении улиц Горького и Красноармейской, до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Молодой человек ушел из дома на улице Механической в кафе, расположенное на пересечении улиц Горького и Красноармейской, где планировал встретиться с вышеуказанными девочками.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетних правоохранители просят сообщить в отдел полиции на улице Садовой, 110 или по телефонам: 8 (861) 255-78-88, 8 (965) 461-89-64, 8 (918) 608-19-58 или 02.

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