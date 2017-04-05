В Краснодаре объявили в розыск мужчину с татуировкой в виде креста

В Краснодаре в апреле объявили в розыск 39-летнего Дамира Камалутдинова.

По данным правоохранителей, житель города Сосновка Кировской области 16 марта должен был направиться домой из Краснодара, однако к месту назначения не прибыл. Последний раз его видели в Краснодаре возле банкомата на улице Мира, 64, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

На вид пропавшему 40 лет. У него азиатский тип лица, рост 170-172 см, телосложение среднее. Волосы черного цвета, короткие и прямые, на голове есть лобная залысина. Лицо овальное, глаза карие. Мужчина был одет в зимний черный пуховик, синие джинсы, черный свитер, черные кожаные полуботинки. Особые приметы: на внутренней стороне левой руки выше запястья имеется затушеванная татуировка в виде креста.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Дамира Камалутдинова, просят позвонить по телефонам: 8 (965) 461-89-64, 8 (918) 608-19-58, 8 (918) 480-36-36 или 02.

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