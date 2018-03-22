В Краснодаре оценщика недвижимости обвинили в предложении взятки

Эксперта экспертно-оценочной организации задержали сотрудники УФСБ по краю в момент передачи 130 тыс. рублей.

По данным следствия, в суд поступило заявление администрации о сносе капитального самостроя в Крымске. Суд постановил провести строительно-техническую экспертизу, ее поручили эксперту. В августе 2017 года он встретился с собственниками дома — женщиной и ее супругом. Он сказал им, что может передать деньги должностным лицам, чтобы суд отказал в удовлетворении иска администрации о сносе самостроя. За это эксперт попросил передать ему 130 тыс. рублей.

Супруги согласились, но сообщили об этом в следственное управление СКР по краю. После этого 14 ноября 2017 года после передачи денег эксперта экспертно-оценочной организации задержали оперативники управления ФСБ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ об обещании и предложении посредничества во взяточничестве. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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