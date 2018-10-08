В Краснодаре оценят продукцию на соискание знака качества «Сделано на Кубани»

Организации и индивидуальные предприниматели подали 159 заявок на участие в конкурсе.

По результатам экспертизы товаров, представленных на конкурс в области качества «Сделано на Кубани», будут подготовлены соответствующие документы и переданы конкурсной комиссии для подведения итогов. Заседания состоятся с 15 по 31 октября, сообщил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Оценка пройдет в течение пяти дней. Специалистам предстоит оценить группу продовольственных товаров: молочную, мясную продукцию, хлебобулочные, колбасные изделия, чай, соки, а также алкоголь.

Эксперты обратят внимание на внешний вид, консистенцию, вкус, запах, соответствие маркировки предъявляемым требованиям, проверят представленные участниками документы на товар.

Оценка непродовольственных товаров и товаров производственно-технического назначения состоится 12 октября. Эксперты проверят наличие подтверждения соответствия, в том числе сертификацию, обязательное декларирование, изучат документы, подтверждающие качество товара, динамику объемов производства и продаж, а также сведения об основных поставщиках, количестве сырья и месте его производства, материалах, комплектующих.

В состав комиссии вошли специалисты регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, департамента промышленной политики Кубани, специалисты управления федеральной службы Роспотребнадзора, эксперты в области подтверждения соответствия продукции.

Церемония награждения победителей второго конкурса в области качества «Сделано на Кубани» пройдет в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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