В Краснодаре очевидцы рассказали о пожаре в Пашковке

На их глазах мужчина вынес на улицу жену и вернулся в горящее здание, чтобы спасти детей. Однако это ему не удалось.

В двухэтажном частном доме 27 февраля погибли двое детей и мужчина. Соседи услышали крики и звон разбивающихся окон, сразу же поспешили на помощь.

«Мужчина разбил окно и залез в него. Внутри все было в дыму, весь двор тоже. Страшно», — сказала очевидец Мария Скокова.

В огне погибли дети 11 и 14 лет, мужчине было 48 лет. Женщину доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. По данным МЧС, площадь пожара превысила 250 кв. м. С пламенем боролись почти два часа.

«Это произошло на первом этаже. Не успели спасти, потому что везде был огонь. Полыхнуло, все стекла повылетали. Ничего не успели», — пояснил очевидец.

По словам соседей, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в радиаторе. В причинах ЧП сейчас разбираются правоохранители. Следственный комитет проводит проверку.

Спасатели просят жителей строго соблюдать правила эксплуатации обогревателей: ни в коем случае не пользоваться неисправными или самодельными приборами, регулярно проверять дымоходы, печи и газовые котлы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в частном доме поступило в МЧС 27 февраля в 2:57.

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