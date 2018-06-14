В Краснодаре один из проблемных литеров ЖК планируют сдать в ноябре

14 июня в 09:32

Глава города Евгений Первышов оценил темп работ в жилом комплексе «7 вершин» на улице имени Писателя Знаменского и поручил максимально ускорить достройку.

О ходе работ на объекте Евгению Первышову рассказали инвестор — генеральный директор ООО «ГИК» Максим Кубасов и застройщик — генеральный директор ООО «Кубанькапстрой» Виктор Артуганов.

Евгений Первышов отметил, что жилье в трех недостроенных литерах уже несколько лет ждут около 300 дольщиков. В прошлом году было найдено решение проблемы, новый инвестор, который активно приступил к строительству. Проделали значительный объем работ, теперь предстоит завершить дома в заявленные сроки.

В настоящее время достраиваются три из семи 22-24-этажных домов — литеры 16 и 16.1 на улице имени Писателя Знаменского, 9, а также литер 16.2 на Снесарева, 10/1.

Как сообщил директор департамента строительства Максим Карпенко, разрешения на строительство были выданы в 2011 году, из-за несостоятельности прежнего инвестора в мае 2014 года работы приостановили. Новым инвестором выступила группа компаний «ГИК», строительно-монтажные работы возобновились 2 августа 2017-го.

По информации Максима Кубасова, завершить достройку находящегося в высокой степени готовности литера 16.2, в котором получат квартиры 70 дольщиков, планируется до конца года. Также будет выполнен комплекс работ по благоустройству придомовых территорий. Еще два литера — 16 и 16.1 — в соответствии с графиком будут сданы в сентябре 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник