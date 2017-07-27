В Краснодаре одобрили высотный регламент исторической части города

Главный архитектор Кубани Юрий Рысин рассказал, что схему зонирования исторического центра Краснодара доработали с учетом предложений экспертов и горожан.

Об этом он сообщил на заседании общественного градостроительного совета, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В совещании приняли участие вице-губернатор Андрей Алексеенко, руководители профильных ведомств края, мэр Краснодара Евгений Первышов, архитекторы, представители строительных компаний, горожане.

«Жители хотят гордиться своим городом, и смогут ли они это делать, напрямую зависит от тех, кто принимает решения. Сейчас горожане считают исторический центр Краснодара красивым, давайте сделаем все, чтобы он таким и оставался», — сказал Кондратьев.

Рысин пояснил, что вдоль бульвара на улице Красной с прилегающими кварталами от Хакурате до Офицерской, включая кинотеатр «Аврора», допустимая высотность строительства составит 20 м.

Для территорий возле исторического ядра в северо-восточной и северо-западной частях города высоту застройки ограничили на уровне 55 м. В границах улиц Буденного, Кирова, Красина и Кубанской Набережной нельзя будет строить выше 35 м. Восточную часть исторического поселения в границах улиц Вишняковой, Ставропольской, Маяковского, 1-й Линии поймы реки Кубань теперь отнесли к зоне с предельно разрешенной высотой зданий в 55 м. Ранее там не было ограничений строительства.

Для территории, примыкающей к южной границе, частично застроенной мало- и среднеэтажными жилыми помещениями предусмотрено зонирование с предельной высотой зданий от 35 до 65 м.

Первышов поддержал предложенную схему. По его словам, все изменения городской среды детально обсуждают с жителями.

Проект по установлению высотности одобрили. Губернатор добавил, что окончательно регламент утвердят после общественных слушаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал точно установить границы исторического центра Краснодара. Власти Кубани предложили ограничить высоту застройки в историческом центре Краснодара 20 метрами.

Интервью с главным архитектором Кубани Юрием Рысиным можно посмотреть здесь.

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