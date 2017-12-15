В Краснодаре офицера Росгвардии осудили на 11 лет за получение взятки

Подполковника Руслана Буряка обвинили в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными обязанностями.

В суде установили, что в сентябре 2014 года между ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии РФ» и АО «Центрспецстрой» был заключен государственный контракт на строительство жилых домов в Туле.

Руслан Буряк занимал должность заместителя начальника ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии РФ» по финансово-экономической работе, обратился к руководителю коммерческой организации с предложением выполнить ремонт своей квартиры. Последний согласился с этим требованием, потратив на это более 1,6 млн рублей. При этом он понимал, что военнослужащий в силу занимаемого положения может помешать нормальной деятельности АО «Центрспецстрой».

В октябре 2014 года ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии РФ» заключило с другой коммерческой организацией государственный контракт на выполнение работ по реконструкции Пермского военного института Внутренних войск МВД России. В сентябре 2016 года Буряку стало известно о недействительности банковской гарантии, выданной этой организации. Зная о том, что АО «Центрспецстрой» привлечено к выполнению данного госконтракта в качестве субподрядчика, Буряк сообщил о случившемся руководителю этой организации и потребовал от него взятку в размере 2 млн рублей.

Офицер получил отказ и стал затягивать оплату выполненных работ. В марте текущего года Буряку передали требуемую сумму. При ее получении офицера задержали сотрудники правоохранительных органов.

Краснодарский гарнизонный военный суд признал Буряка виновным по ч. 1 ст. и ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на шесть лет, а также лишил его воинского звания подполковника, сообщает пресс-служба СК РФ.

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