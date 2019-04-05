В Краснодаре официально представили начальника управления на транспорте МВД РФ по ЮФО

Указом президента на эту должность был назначен Андрей Рыбинский.

От имени главы региона Вениамина Кондратьева его поздравил вице-губернатор Алексей Копайгородский, а полицейским руководителя представил начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров. Он отметил, что теперь у подразделения появились новые задачи.

«Сегодня, конечно, у него задачи увеличатся, так как в округ сегодня входит и крымский участок. С вводом железнодорожного моста количество работы в этом направлении сильно увеличится. Поэтому, надеюсь, что этот непосредственный участок, очень ответственный для транспорта, будет новым руководителем обеспечен в полном объеме», — сказал начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров.

Андрей Рыбинский, которому предстоит руководить одним из лучших управлений транспортной полиции в стране, поблагодарил за оказанное доверие.

«Залогом настоящего решения задач, стоящих сегодня перед нами, является добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм, ответственность, дисциплинированность. В нашей работе нет мелочей, и я как начальник управления буду вникать во все проблемные ситуации и принимать взвешенные управленческие решения», — заявил начальник управления на транспорте МВД России по ЮФО Андрей Рыбинский.

Также на встрече руководителям краснодарского и новороссийского линейных управлений на транспорте вручили ключи от новых служебных автомобилей. Транспорт позволит полицейским более оперативно решать поставленные задачи.