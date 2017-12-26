В Краснодаре официально закрепили названия жилых массивов Пашковский и ТЭЦ

Депутаты гордумы поддержали решение об официальном наименовании шести жилых массивов Карасунского и Прикубанского округов краевого центра.

За районами закрепили преимущественно исторически сложившиеся названия и уточнили их границы.

«Официально присвоенные наименования жилых массивов затем внесут в базы данных различных учреждений. Это позволит в дальнейшем исключить случаи дублирующихся адресов. Сейчас это происходит из-за того, что названия улиц в этих жилых районах и других частях города совпадают», — сказал первый зампредседателя городской думы Краснодара Виктор Тимофеев.

Депутаты закрепили названия для трех жилых массивов в Карасунском округе. Это жилой массив Пашковский, представляющий собой территорию, расположенную южнее Карасунских прудов. Жилой массив ТЭЦ расположен севернее улицы Трамвайной, жилой массив Приозерный находится севернее Карасунских прудов в районе улицы Бородинской.

В Прикубанском округе появился жилой массив Учхоз Кубань. Это территория, расположенная северо-западнее пересечения улицы Калинина и Западного обхода. Жилой массив Алый расположен южнее Западного обхода и севернее улицы Кореновской, жилой массив Тополиный находится севернее улицы Солнечной в районе Шоссейной.

Депутаты согласовали внесение изменений в генплан Краснодара по функциональному назначению земельных массивов в районе жилого района «Европея» и Западного обхода. После внесенных изменений вдоль Западного обхода — от кольца в направлении поселка Колосистого и «Немецкой деревни» — будут предусмотрены участки площадью более 53 тыс. кв. м под размещение офисных зданий и технопарка.

Территория между улицами Венецианской и Средней площадью 51,6 га будет использована под жилую застройку с проектной численностью населения более 22 тыс. человек. Там предусмотрят объекты социальной инфраструктуры — детские сады почти на 2 тыс. мест, школы на 2,8 тыс. учащихся, поликлиники на 410 посещений в смену. Предполагаются объекты коммерческого и общественного-делового назначения.

Изменения произошли в отношении земельных участков общей площадью в 70 га вдоль Восточного обхода между поселками Зеленопольским и Знаменским в Карасунском округе. В границах этой территории предусмотрено строительство жилого комплекса с домами от 4 до 20 этажей, рассчитанными более чем на 21 тыс. жителей. Планируется создание необходимой социальной инфраструктуры. Это возведение двух школ на 2,2 тыс. и 1,1 тыс. учащихся, нескольких детских садов на 2 тыс. мест, отделений почты и банка, поликлиники и других объектов общественно-делового назначения по обслуживанию населения. Территорию обеспечат инженерными коммуникациями, транспортной инфраструктурой. Согласно проекту, площадь рекреационных зон составит 17,8 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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