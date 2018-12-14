В Краснодаре официальные елочные базары откроются 15 декабря

Купить главный символ Нового года в краевой столице можно будет по 49 адресам — с 8:00 до 22:00.

Ели, сосны и пихты до 31 декабря будут продаваться на специально оборудованных торговых площадках.

С перечнем мест, где расположатся елочные базары, можно ознакомиться здесь.

Праздничного настроения добавят флажки и гирлянды. А продавать деревья будут деды морозы и снегурочки. Хвойные доставят на Кубань из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов страны. За метровую пихту придется отдать как минимум 600 рублей. Столько же стоит и сосна средних размеров. А маленькая ель обойдется в 500 рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россиянам рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку.

О том, какую елку с точки зрения экологии предпочтительнее покупать — живую или искусственную, читайте в нашем материале.

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Новый год — 2019

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