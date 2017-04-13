В Краснодаре ограничат движение на улицах Магистральной и Онежской

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d2e08c231ab1991079b25a0de3050bf5 В Краснодаре ограничат движение на улицах Магистральной и Онежской В Краснодаре с 24 апреля по 8 мая ограничат движение транспорта на пересечении улиц Магистральной и Онежской.

Ограничение будет действовать с 22:00 до 5:30. В это время на участке будут проходить ремонтные работы, которые проведет МУП «КТТУ».

«На перекрестке капитально отремонтируют переезд через трамвайные пути», — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

Департамент строительства будет осуществлять контроль за ходом восстановления поврежденных объектов улично-дорожной сети и благоустройством, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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