В Краснодаре ограничат движение по одной из полос улицы Северной

Это связано с работами по устройству канализационных сетей на проезжей части улицы Северной на участке от Седина до Коммунаров.

Работы по строительству сетей водоотведения на этом промежутке Северной будут проводиться в два этапа. С 28 апреля по 2 мая — с ограничением движения по одной из полос в сторону улицы Красной, на втором этапе — с 12 по 14 мая с ограничением движения по одной из полос в сторону Янковского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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