В Краснодаре ограничат движение транспорта на перекрестке Тургенева и Калинина

Перекресток частично закроют для проезда в ночь на 10 сентября. Его планируют открыть 24 сентября.

Это связано с проведением работ на магистральном ливневом коллекторе на участке от Калинина до Гагарина.

Движение по улице Калинина в этом месте на въезд в центр города перекроют полностью, по другой стороне Калинина — в сторону Юбилейного микрорайона — возможность проезда останется. Движение по Тургенева на перекрестке будет невозможно в обе стороны.

«Ограничение автомобильного движения на перекрестке потребуется, чтобы выполнить один из финальных этапов капитального ремонта улицы имени Тургенева — уложить 18 м магистрального ливневого коллектора диаметром 1200 мм, который залегает на глубине 6 м, и сделать его врезку в существующие сети. Это важно, так как позволит окончательно запустить магистральный ливневый коллектор, который был полностью заменен», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На перекрестке обустроят тротуары и установят бордюры. Также здесь проложат более 20 м новых рельсов и шпал. Новое трамвайное полотно сделают на одном уровне с проезжей частью.

«Работы будут проводиться исключительно в ночное время — пять ночей подряд без остановки движения трамваев. В дневное время они продолжат следовать через перекресток в обычном режиме», — отметил Архипов.

Замена асфальта на участке от Калинина до поста ГИБДД на Тургеневском мосту завершится до 9 сентября. Сейчас там действует частичное ограничение движения транспорта по полосам с возможностью проезда в обе стороны.

С 9 до 24 сентября на подъезде к Тургеневскому мосту будет действовать временная схема организации дорожного движения: заехать на мост можно будет только с Кубанской набережной с правым поворотом на Тургеневский мост, а съехать с него — только с правым поворотом на улицу имени Буденного, где до улицы Братьев Игнатовых ехать только в одну сторону с возможностью левого и правого поворота на Братьев Игнатовых и прямо в направлении центра города. С Кубанской набережной можно будет проехать в сторону Юбилейного микрорайона, а также совершить правый поворот на Буденного.

Директор департамента также добавил, что на участке Тургенева от Северной до Гагарина продолжаются работы по укладке нижнего слоя асфальта.

«Подземная часть работ на данном участке уже практически выполнена, за исключением перекрестка Тургенева и Красных Партизан, который полностью закрыт для проезда. Планируем, что к концу сентября основные работы, включая асфальтовые, на участке от Северной до Гагарина будут завершены, и можно будет пустить по нему транспорт», — цитирует Владимира Архипова пресс-служба администрации Краснодара.

Схему организации движения в районе перекрестка Тургенева и Калинина можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 18 августа для транспорта закрыли перекресток улиц Тургенева и Гагарина. Открыть его планировали 23 августа. Однако из-за непредвиденных работ по переустройству сетей водоснабжения сроки ограничения движения продлили еще на четыре дня. Движение транспорта на пересечении Тургенева и Гагарина открыли 27 августа. В тот же день ограничили движение на Тургеневском мосту для замены асфальта.

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