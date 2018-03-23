В Краснодаре ограничат движение транспорта на время велогонки

В кубанской столице 25 марта состоится гонка-критериум, в которой примут участие более 90 спортсменов.

«Гонка будет проходить по территории города всего несколько часов. Это красочное спортивное действо неизменно привлекает внимание многих болельщиков. Мы просим автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбрать в эти часы альтернативные маршруты», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Гонка стартует с площадки у главного входа в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и будет проходить в два этапа. В 11:00 начнется первый этап, в 12:00 — второй, который продлится ориентировочно до 13:30.

Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей, движение транспорта будет ограничено с 9:00.

На это время будет закрыт проезд: по улицам Буденного и Кузнечной — на участках от улицы Базовской до улицы Коммунаров; по улицам Леваневского, Янковского и Седина — на участках от улицы Головатого до Длинной. Кроме того, эти участки с 20:00 24 марта будут освобождать от машин.

Парковка транспорта участников соревнований 25 марта предусмотрена на улицах Седина в промежутке между Буденного и Длинной с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на соревнования по велоспорту в Краснодар 25 марта приедут спортсмены со всего края и Республики Адыгея. Гонка пройдет по маршруту: улица Буденного, Леваневского, Кузнечной, Седина. Протяженность маршрута составит 1,3 км.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник