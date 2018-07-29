В Краснодаре ограничение движения на перекрестке Тургенева и Северной продлили на неделю

Увеличение срока работ связано с прошедшими ливневыми дождями. Перекресток улиц имени Тургенева и Северной откроют для движения 6 августа.

Первоначально планировалось провести все работы за десять дней: с 20 по 30 июля.

«Закрытие перекрестка было необходимо для дальнейшей прокладки инженерных сетей, замены головного ливневого коллектора на улице имени Тургенева — от улицы имени Гагарина в сторону Калинина. Перекресток с Северной был перекрыт в ночь с 19 на 20 июля. Работы планировалось выполнить в течение десяти дней. Прокладка коллектора на перекрестке завершена в отведенный срок, однако восстановление дорожного покрытия задерживается из-за прошедших сильных дождей и подтоплений зоны производства работ. Необходимо сначала просушить земполотно, подготовить основание дороги, а затем приступать к асфальтировке. Из-за этого временную схему организации дорожного движения на этом участке пришлось продлить до 4:00 6 августа», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Завершить капремонт улицы Тургенева на участке от Северной до Гагарина, который ведется по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», планируется до 1 октября 2018 года, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Временную схему организации дорожного движения на период полного закрытия перекрестка Северной и Тургенева можно посмотреть здесь.



Фото пресс-службы администрации Краснодара.

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