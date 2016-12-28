В Краснодаре ограничение движения на Герцена и Власова продлят до апреля

В Краснодаре ограничение движения транспорта на участках улиц Герцена и Власова продлят по 31 марта.

Движение будет закрыто на улице Герцена между Калинина и Власова, а также на Власова между Герцена и Энгельса.

В городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды пояснили, что ограничение связано со строительством самотечной канализации диаметром 120 см.

Ранее планировалось, что работы завершат 31 декабря и в связи с этим снимут ограничение. Однако срок проведения работ продлили по 31 марта. Сейчас строительство ведут в ускоренном режиме, организована проходка на двух участках одновременно.

Водителей просят быть внимательными на этих участках и следовать выставленным временным дорожным знакам. Сотрудники полиции будут контролировать соблюдение схемы объезда участков дорог с ограниченным движением, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 10 августа из-за строительства нового канализационного коллектора временно ограничили проезд транспорта на участках улиц Герцена и Власова.

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