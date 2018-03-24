В Краснодаре ограничили движение транспорта на участке улицы Северной

Движение транспорта по улице Северной на участке от Красноармейской до Рашпилевской 24-25 марта частично ограничено из-за замены участка коллектора.

Работы по замене участка коллектора проводит «Краснодар Водоканал». Заместитель главного инженера Станислав Гераськов рассказал, что из-за несоблюдения правил пользования системой водоотведения и попаданием в сети бытового мусора нарушилась самотечность коллектора. Это может привести к засорам и выходу из строя части системы, поэтому специалисты заменят участок коллектора диаметром 300 мм, протяженностью 150 м на пересечении Северной и Красной.

По словам Гераськова, предварительно была проведена диагностика состояния сетей коллектора, обеспечивающего водоотведение на этом участке улично-дорожной сети. По ее результатам принято решение о необходимости срочной замены участка трубопровода с глубиной залегания 4 м.

По информации «Краснодар Водоканала», работы завершатся 26 марта в 06:00. На этот период по улице Северной на участке от Красноармейской до Рашпилевской частично ограничено движение транспорта — временно закрыта одна полоса.

Общественный транспорт работает в обычном режиме — без изменения схемы движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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