В Краснодаре ограничили движение транспорта на улице Гагарина

На участке от Каляева до проезда Труда начался ремонт дороги.

На пересечении Каляева и Гагарина построят новый трамвайный переезд. Планируется заменить асфальт и укрепить основание под ним. Работы продлятся до 31 июля.

После этого будет открыто двустороннее движение по улице Каляева на участке от Красных Партизан до Гагарина. Специалисты уверены, что это позволит увеличить пропускную способность перекрестка и самих улиц.

Водителям рекомендовано планировать маршрут заранее. На месте ремонта установлены временные дорожные знаки.

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