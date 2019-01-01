В Краснодаре около 20 тыс. человек встретили Новый год на Театральной площади» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Краснодаре около 20 тыс. человек встретили Новый год на Театральной площади

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В краевой столице в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года состоялось праздничное музыкально-театрализованное представление «Новогодняя ночь в Краснодаре — 2019».

Краснодарцев в режиме видеообращения поздравили глава краевого центра Евгений Первышов и председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко. Поздравления транслировали на большом светодиодном экране, расположенном на здании администрации краевого центра.

«В уходящем году мы получили все доказательства, что наш Краснодар — совершенно точно город-миллионник. Особые пожелания добра и счастья — нашим маленьким миллионным жителям, которые родились в День города. Конечно, их родителям. И всем родителям Краснодара. Именно горожане, активные краснодарцы — вы создаете и развиваете новые предприятия, расширяете производства и открываете новые филиалы. Становитесь лучшими в учебе и спорте, в образовании наших детей, блистаете на сцене и спасаете жизни. Именно вы даете силу Краснодару и возможность оставаться одним из самых привлекательных городов в России для жизни. И я уверен, что вместе с вами мы сделаем его только лучше», — сказал Евгений Первышов.

Для горожан выступили артисты творческого объединения «Премьера». В праздничной концертной программе приняли участие артисты Молодежного театра и вокально-хореографического ансамбля «Родник».

Встретить Новый год на Театральную площадь Краснодара пришли около 20 тыс. горожан и гостей столицы Кубани. В полночь небо над площадью озарили залпы фейерверка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.  

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