В краевой столице в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года состоялось праздничное музыкально-театрализованное представление «Новогодняя ночь в Краснодаре — 2019».

Краснодарцев в режиме видеообращения поздравили глава краевого центра Евгений Первышов и председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко. Поздравления транслировали на большом светодиодном экране, расположенном на здании администрации краевого центра.

«В уходящем году мы получили все доказательства, что наш Краснодар — совершенно точно город-миллионник. Особые пожелания добра и счастья — нашим маленьким миллионным жителям, которые родились в День города. Конечно, их родителям. И всем родителям Краснодара. Именно горожане, активные краснодарцы — вы создаете и развиваете новые предприятия, расширяете производства и открываете новые филиалы. Становитесь лучшими в учебе и спорте, в образовании наших детей, блистаете на сцене и спасаете жизни. Именно вы даете силу Краснодару и возможность оставаться одним из самых привлекательных городов в России для жизни. И я уверен, что вместе с вами мы сделаем его только лучше», — сказал Евгений Первышов.

Для горожан выступили артисты творческого объединения «Премьера». В праздничной концертной программе приняли участие артисты Молодежного театра и вокально-хореографического ансамбля «Родник».

Встретить Новый год на Театральную площадь Краснодара пришли около 20 тыс. горожан и гостей столицы Кубани. В полночь небо над площадью озарили залпы фейерверка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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