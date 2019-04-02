В Краснодаре около 3 тыс. человек остались без света

Свет в районе улиц Захарова и Индустриальной около ТРК «Сити Центр» отключили около 18:00.

О том, что в жилом массиве нет света, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» местные жители.

«По данным диспетчера, в районе улиц Захарова и Индустриальной зафиксировано одно отключение. Сейчас на место выехали энергетики, они работают над установлением места и причины аварии, а также выясняют, в чьем ведении находятся сети, на которых произошло отключение. Без света остались около 3 тыс. потребителей», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «НЭСК-электросети».

Точные причины отключения электроэнергии выясняются.