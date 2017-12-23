В Краснодаре около 300 Дедов Морозов приняли участие в праздничном шествии

В столицу Кубани участники праздничного шествия приехали из всех районов края.

Стартовал праздник «Новогодняя звезда» на площади им. Пушкина, затем колонна Дедов Морозов и других сказочных персонажей прошла по улице Красной до Театральной площади. На пути следования артисты совершили остановки у Краснодарского музыкального театра, Краснодарского краевого театра кукол и Краснодарской филармонии им. Пономаренко.

На Театральной площади колонну встретили творческие коллективы города.

Все вместе Деды Морозы зажгли огни на главной городской елке звездами своих посохов. В исполнении хора филармонии прозвучала композиция «Новогодняя звезда», а гости праздника получили «Снежинки желаний», привезенные со всего края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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