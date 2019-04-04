В Краснодаре олимпийская чемпионка Караваева проведет зарядку для детей с аутизмом

Спортивный праздник «Зарядка со звездой» состоится 7 апреля в сквере Дружбы народов. Начало мероприятия в 11:00.

В Краснодаре в рамках акции «Месяц информирования об аутизме» состоится спортивный праздник «Зарядка со звездой». На зарядку приглашают детей с аутизмом и их родителей. Мероприятие проведут олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, баскетболисты клуба «Локомотив-Кубань» и представители бойцовского клуба «Кузня».

Праздник организован социальным проектом для людей с аутизмом «Открытая среда» совместно с благотворительным фондом «ДаДобро».

Материал о том, как живется людям с диагнозом аутизм, читайте здесь.