В Краснодаре олимпийские чемпионы наградили победителей этапа Ночной хоккейной лиги

В Краснодаре в марте завершился региональный этап Ночной хоккейной лиги. Разыграны награды в двух возрастных категориях — 18+ и 40+. Лучшие команды представят Краснодарский край в финале турнира в мае.

Для участников НХЛ хоккей не профессия, а хобби. Но на льду любители бьются как профессионалы. В матче за бронзовые награды была ожесточенная борьба. Играли «Северские волки» и «Анапа». Команды друг друга знают хорошо. Так вышло, что соперники готовились к сезону и тренировались на одной арене. В Анапе нет катка, а ближайший как раз в станице Северской. В борьбе за третье место победу одержали северчане. Впрочем, хоккеисты из Анапы поражение считают справедливым.

«Да, уступили. Старались, как могли. Выложились до последнего, но, к сожалению, команда соперников выше классом, чем мы. Очень хорошо, что дали им бой, немного не хватило сил», — рассказал участник турнира Максим Каплиев.

Ночная хоккейная лига не только для тех, кто профессионалом в этом спорте не стал. Организаторы подготовили мастер-класс для детей. На занятие с олимпийским чемпионом Ильей Бякиным пришло много ребят. Новые упражнения и раскатку юные хоккеисты выполнили с удовольствием.

«Мне понравилось, как он все объясняет хорошо. Мне нравится, когда проводят мастер-классы, потому что на них вас учат, как правильно что делать, чему-то новому учат, познавательному», — поделился юный хоккеист Вениамин Мавропуло.

«Мне очень приятно, что в Краснодаре так любят хоккей. Столько ребятишек сегодня вышло на мастер-класс. Это очень много. И они, в общем-то, неплохие ребятишки, очень хорошо обученные. Я думаю, что у них хорошее будущее», — добавил олимпийский чемпион по хоккею Илья Бякин.

А участники финальной встречи показывают, чему научились за сезон уже сейчас. В матче за первое место на лед вышли краснодарские команды «Динамо» и «Вектор». Вырвать победу в итоге удалось «бело-голубым». Однако удачей успех «Динамо» вряд ли назовешь, ведь в составе победителей лучший бомбардир турнира Владимир Зайцев.

«Наша команда уже выигрывала этот турнир и участвовала в сочинском фестивале. Лучшее место, занятое в этом турнире, — 12-е среди 64 команд. Рассчитываем увеличить. Выиграть, может быть, не удастся, но постараемся подняться выше в этой турнирной таблице», — сказал он.

Награды «Динамо» и остальным призерам соревнований вручили олимпийские чемпионы по хоккею Илья Бякин и Александр Якушев. Именитые спортсмены уверены, что кубанские хоккеисты могут рассчитывать на медали всероссийского турнира.

«То, что мы сегодня увидели — две команды финалистов — это те команды, которые, в общем-то, могут играть за самые высокие места», — отметил Александр Якушев.

Возможность показать, на что способен кубанский хоккей, «Динамо» и победители в дивизионе 18+ — «Джентльмены» из Краснодара — скоро получат. В мае команды отправятся в Сочи на финальный этап Ночной хоккейной лиги, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник