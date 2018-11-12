В Краснодаре оперативники ФСБ поймали украинского шпиона-таксиста

Сотрудниками краевого УФСБ Росси по Краснодарскому краю задержали гражданина Украины Юрия Пермякова, который являлся агентом службы безопасности Украины.

Агент работал под псевдонимом Вова. Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ на подконтрольной Киеву части Луганской области. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории юга России. Мужчина работал в такси и постоянно посещал РФ, при этом имел все возможности добывать информацию. Однако выполнить задание он не успел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

После задержания гражданин рассказал о сотрудничестве с СБУ и о поставленных ему задачах. На длительный срок ему закрыли въезд в Россию.

За последнее время это не первый случай задержания на Кубани агентуры украинских спецслужб. В сентябре разоблачили еще одного агента СБУ — Сергея Стефаненко, который также собирал разведывательные данные об объектах Минобороны РФ.

После госпереворота на Украине национальные спецслужбы активизировали деятельность по сбору информации вооруженных силах и стратегических предприятиях РФ, в том числе для использования в подрывных акциях.

В соответствии с законодательством, лицо, инициативно сообщившее органам безопасности о своей вербовке иностранными спецслужбами, освобождается от уголовного преследования за государственную измену или шпионаж.

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