В Краснодаре определили чтецов «Тотального диктанта»

Всего диктовать текст будут 34 человека. Акция состоится 13 апреля.

Всего «Тотальный диктант» охватит 12 площадок Краснодара. На некоторых площадках в акции задействуют несколько аудиторий.

«В Краснодаре в каждой аудитории диктант читают два чтеца. Это исключительно наша традиция, позволяющая привлечь к диктанту больше известных людей. В этом году Краснодар специально для участия в диктанте посетит литературный критик, журналист, главный редактор издания «Горький» Константин Мильчин», — рассказала координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Серафима Чичева.

Среди чтецов — замдиректора телерадиокомпании «НТК» Екатерина Минькова, руководитель дирекции информпрограмм Элина Касабова и руководитель интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.

Также 10 апреля определили победителя конкурса «Народный чтец». По итогам судейского и народного голосования победителем стала Жанна Бондарь. Она прочтет диктант на площадке лицея ИСТЭК.

Полный список чтецов опубликован на сайте акции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», принимать участие в добровольном бесплатном диктанте будут 200 тыс. россиян, среди них — 2 тыс. кубанцев. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Тотального диктанта», выбрать нужный город и площадку, которую удобно посетить. В день испытаний необходимо иметь при себе паспорт.