В Краснодаре определили финалистов конкурса «Я выбираю безопасный труд»

Ежегодный конкурс детского творчества посвящен безопасности на рабочем месте.
В этом году он проходил в новом формате. Помимо традиционных рисунков ребята представляли свои творческие проекты: лепку, шитъе, моделирование, конструирование.
Участие в конкурсе приняли около 1 тыс. образовательных организаций края. Более 33 тыс. детей 7-13 лет представили свои работы в двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей» и «Помни, работник, везде и всегда: главное — это охрана труда!».
В Краснодаре 16 марта с финалистами конкурса встретился и. о. министра труда и социального развития края Сергей Белопольский. Ребята из 11 муниципальных образований рассказывали о том, как представляют себе безопасность труда.
Сергей Белопольский поблагодарил всех детей за оригинальность представленных работ и педагогов — за поддержку конкурса. Он отметил, что внедрять концепцию «нулевого травматизма» в России нужно со школьной скамьи.
Белопольский сообщил, что работы финалистов будут демонстрироваться на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет в апреле в Сочи. Четверо победителей конкурса поедут в город-курорт, чтобы принять участие в мероприятиях, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.
Previous
Next
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту