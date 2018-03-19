В Краснодаре определили финалистов конкурса «Я выбираю безопасный труд»

Ежегодный конкурс детского творчества посвящен безопасности на рабочем месте.

В этом году он проходил в новом формате. Помимо традиционных рисунков ребята представляли свои творческие проекты: лепку, шитъе, моделирование, конструирование.

Участие в конкурсе приняли около 1 тыс. образовательных организаций края. Более 33 тыс. детей 7-13 лет представили свои работы в двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей» и «Помни, работник, везде и всегда: главное — это охрана труда!».

В Краснодаре 16 марта с финалистами конкурса встретился и. о. министра труда и социального развития края Сергей Белопольский. Ребята из 11 муниципальных образований рассказывали о том, как представляют себе безопасность труда.

Сергей Белопольский поблагодарил всех детей за оригинальность представленных работ и педагогов — за поддержку конкурса. Он отметил, что внедрять концепцию «нулевого травматизма» в России нужно со школьной скамьи.

Белопольский сообщил, что работы финалистов будут демонстрироваться на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет в апреле в Сочи. Четверо победителей конкурса поедут в город-курорт, чтобы принять участие в мероприятиях, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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