В Краснодаре определили лучшего водителя местного филиала «Почты России»

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В экзаменационном отделении ГИБДД Краснодара 11 сентября сдали теорию и практику на «отлично» шоферы автомобилей «Почты России».

Все они — участники регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Десять лучших со всего края сначала показали знания правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Затем они сели за руль так называемой почтовой буханки и продемонстрировали навыки вождения. На автодроме они выполнили пять упражнений. Это параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, змейка и другие. Работу за рулем оценивали опытные сотрудники полиции.

«Каждый водитель должен четко знать правила дорожного движения, ситуацию, связанную с охраной труда, с режимом труда и отдыха, так как это большое предприятие и работают они круглосуточно», — сказал заместитель начальника МРЭО ГИБДД РФ по Краснодарскому краю Николай Ломакин. 

Задача почтовых водителей, а их в краевом филиале 500 человек, — доставить груз во все районы и города Кубани точно в срок и в любую погоду.

«От водителя «Почты России» требуется, во-первых, выносливость, концентрированное внимание и очень высокое чувство ответственности, потому что от приезда его машины зависит, вовремя ли получат корреспонденцию, пенсии и прочие услуги связи», — отметила директор краснодарского филиала «Почты России» Елена Бабак.

На конкурсе, который почтовики провели совместно с ГИБДД, участники показали высокие результаты. Им вручили дипломы и памятные подарки. Победителем стал Александр Чухутов из Краснодара. Теперь он представит краснодарский филиал «Почты России» на следующем этапе Всероссийского конкурса «Лучший водитель года».

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